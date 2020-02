Presidente da Câmara Convoca Audiência Pública Sobre Dengue

O presidente da Câmara de Catanduva, Luis Pereira convocou audiência pública para que seja discutida a situação de dengue na cidade. O pedido foi feito nesta semana pelo vereador André Beck, com a data agendada para segunda-feira, dia 03 de fevereiro, as 18 horas.

“Em virtude da Epidemia de Dengue que aflige nossa cidade de Catanduva, onde centenas de pessoas se encontram doentes, sofrendo com as dificuldades que são impostas pelo Poder Público para obtenção do diagnóstico e tratamento desta enfermidade, situação que inclusive coloca em risco a vida de pessoas. Somado ao fato da sociedade estar sendo privada de informações, bem como não conseguir ter pleno conhecimento das medidas preventivas que foram realizadas e de enfrentamento que vêm sendo adotadas pela Prefeitura Municipal de Catanduva, situação que não é admissível e causa aflição e insegurança na população, faz-se necessário a adoção de medidas urgentes. Assim, sendo este vereador Membro e Relator da Comissão de Educação, Saúde, Cultura e Assistência Social, se faz necessária a realização de Audiência Pública para a discussão da Dengue, de forma a aferir quais medidas preventivas foram adotadas e quais ações estão sendo efetuadas ou planejadas para intensificar as ações e estratégias de combate à dengue”, disse André Beck em trecho do requerimento.

De acordo com o parlamentar, foram convidados a participar, os Secretários de Saúde e de Meio Ambiente da Prefeitura, representante do Ministério Público, o Judiciário como um todo, o Conselho Municipal de Saúde, Sindicato da Saúde, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Imprensa, Vereadores e a comunidade em geral.

Karla Konda

Editora Chefe