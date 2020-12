Presidência da Câmara Tem Pelo Menos Três “Candidatos”

A presidência da Câmara de Catanduva tem pelo menos três candidatos para o cargo a partir de janeiro de 2021. Recentemente, três nomes estão no páreo, mas quando o assunto é administrar o Legislativo, o cenário muda a cada dia.

Alguns nomes anteriormente incluídos na lista de possíveis postulantes, deixam espaço para outros. É o caso de Gleison Begalli, que teria informado ter o interesse em comandar a Casa de Leis. Do mesmo modo, há ainda uma possível retirada de Luís Pereira da disputa.

Dentre os que se colocaram à disposição para a eleição da presidência da Câmara estão: Mauricio Gouvea, Marquinhos Ferreira e Nelson Tozo.

“Para você ser presidente de uma Câmara, tem de ter atitude e lealdade. Meu nome está à disposição, sou candidato à presidência da Câmara, entendo que estou preparado, mas isso vamos conversar com os colegas, achar o entendimento, o que seja o melhor para Casa. Entendo que estou preparado, aprendi muito nesses últimos quatro anos, se for para um bem comum, para Casa, para cidade”, disse Gouvea.

“Estamos trabalhando, enfim, se lá na frente, os vereadores acharem que meu nome é um nome viável , com certeza aceitarei. Acho que o futuro presidente, tem de ser experiente, até para brigar, indo na promotoria para fazer o melhor para Câmara. O melhor não é devolver dinheiro para prefeitura. É sim dar condições de trabalho para os vereadores, hoje se você fizer uma análise, a Câmara está sucateada. Não tem computadores, está sem carro, qualquer presidente que entrar tem de trabalhar para dar estrutura e desta forma, os parlamentares darem atendimento digno à população. O PT não sinalizou nada, alguns vereadores acham viável meu nome”, disse Ferreira.

Nelson Tozo é um dos cotados também para concorrer à presidência. Para a reportagem, Tozo afirmou que não pretende falar sobre o assunto. Mas confirmou que pode existir essa possibilidade de estar na disputa.

Karla Konda

Editora Chefe