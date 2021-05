Prefeiura Pede Ajuda do Estado Para Reforço das Cestas Básicas que Atendem Necessitados

O Prefeito Padre Osvaldo e a Secretária Municipal de Assistência Social, Marcela Alvares, estiveram em São Paulo na quinta-feira (29), em busca de parceria com o Governo do Estado para reforçar atendimento a famílias carentes.

A ideia é sensibilizar o Governo, frente à crescente demanda que tem buscado auxílio assistecial. A condição, mas evidente devido à crise gerada pela pandemia da covid-19. Assistência Social de Catanduva tem registrado uma alta significativa em busca de cestas básicas pelas famílias carentes da cidade, em Janeiro foram 747, em Fevereiro 702 e Março o mês recorde de doação de cestas foram 1106, um aumento de 359 famílias a mais que janeiro.

“Nossos esforços visam ampliar as frentes de atuação na área social para que as famílias sejam amparadas”, ressalta Padre Osvaldo.

Em São Paulo, Padre Osvaldo e a secretária pleitearam que Catanduva seja inserida no rol de cidades atendidas com o repasse de cestas-básicas.

“Estamos passando por um momento muito delicado, por conta da pandemia da covid-19. Muitos perderam empregos, suas rendas e vivem uma situação difícil. Estamos fazendo tudo o que nos é permitido para prestar assistência a essas famílias” detalha padre Osvaldo.

Ariane Pio

Da Reportagem Local