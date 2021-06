Prefeituras da Região de Catanduva Fazem Reunião Para Novas Medidas Contra Covid-19

Aconteceram duas reuniões, uma na tarde de segunda (07) e outra ontem (08).

As duas reuniões tiveram a presença do Ministério Público, Prefeitos, Diretoria Regional e Gestores de Saúde da região para decisão de novas medidas para o combate e enfrentamento da Covid-19, o evento foi on-line.

As reuniões tiveram o Ministério Público, representado por quatro promotores da região que sugeriram aos Prefeitos medidas uniformes e mais restritivas, já que a taxa de ocupação dos leitos de hospitais que atendem a Diretoria Regional de saúde, está acima de 90% por algumas semanas consecutivas.

Já a participação de Catanduva contou com o Prefeito Padre Osvaldo de Oliveira, a participação da Secretária de saúde Cláudia Monteiro e sua equipe técnica, além da representante do Ministério Público, a promotora Cynthia Casseb. Segundo Prefeito Padre Osvaldo já existe um decreto mais rígido para as regras, visando conter o avanço do vírus e os reflexos dessas medidas estão sendo monitorados.

Até o fechamento desta edição o jornal O Regional tentou contato com assessoria de comunicação da prefeitura, mas não houve retorno.

Ariane Pio

Da Reportagem Local