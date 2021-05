Prefeitura Verifica Condições Das Ruas no Bom Pastor Para Acionar Tapa-Buracos

A equipe da prefeitura e o Prefeito Padre Osvaldo esteve no bairro Bom Pastor. No local, Padre verificou as condições das ruas, por indicação do vereador Gordo do Restaurante, que também esteve no local, além do secretário de Obras, Marcos Coelho.

Diante da situação, Padre Osvaldo, de imediato, acionou o serviço de tapa-buracos. Os trabalhos já começaram a ser executados ontem, dia 29.

“Vamos intervir para melhorar as condições do asfalto. Com isso, proporcionar mais segurança no trânsito”, afirma Padre Osvaldo.

Segundo a assessoria do vereador Gordo, moradores do local entraram em contato com vereador para pedir recape das ruas, o pedido para ir ver as ruas foi bem informal e não houve um requerimento, ainda segundo assessoria do vereador foi realizada uma ligação avisando para prefeito Padre Osvaldo que se pronta vontade decidiu ir na mesma hora verificar as ruas para ver como poderia ajudar.

Ariane Pio

Da Reportagem Local