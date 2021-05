Prefeitura Vai Reinaugurar Casa da Música Com Nome do Maestro Daniel Carana

Por iniciativa do vereador Gleison Begalli (PDT), a Câmara Municipal aprovou o projeto de lei que batiza a Casa da Música de Catanduva com o nome do saudoso maestro Daniel Carana ,falecido em janeiro vitimado pelo Covid.

A lei foi sancionada com entusiasmo pelo prefeito Padre Osvaldo, que prontamente agendou a data da reinauguração do espaço musical na Estação Cultura para o dia 29 de maio, sábado, às 9h30.

Carana construiu um legado cultural. Aprendeu a tocar sozinho. Aos nove anos já ministrava aulas de música. Fez carreira na Polícia Militar, onde se aposentou com honrarias. Pai e avô, criou o “Hospital dos Brinquedos”, fazendo a alegria de milhares de crianças. Ajudou a construir diversas igrejas evangélicas. Ensinou música para várias gerações.

Chegou a assumir a vereança em duas oportunidades. Atualmente, ocupava a 2ª suplência pelo PDT.

Sua devoção a Deus guiava suas ações filantrópicas, sendo exemplo de conduta ética e dedicação a família.

Ariane Pio

Da Reportagem Local