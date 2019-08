Prefeitura Vai Receber Sugestões Para Orçamento 2020

A prefeitura de Catanduva abriu espaço para que os cidadãos possam sugerir utilização de recursos do orçamento municipal em 2020. O objetivo, conforme anunciado pela administração é aumentar e democratizar a participação popular na gestão administrativa. Para isso, todo e qualquer interessado pode enviar sua manifestação pela internet até o dia 08 de setembro.

De acordo com a Secretaria Municipal de Finanças, as sugestões podem ser enviadas ao e-mail participe@catanduva.sp.gov.br para que sejam analisadas pelas Secretarias Municipais. Posteriormente, a Lei Orçamentária Anual (LOA) será discutida em Audiência Pública na Câmara de Vereadores.

A LOA está prevista na Constituição Federal e na Lei Orgânica. Nela, com auxílio do cidadão, estima-se a receita e se fixa a despesa do município para o exercício do próximo ano. O modelo é participativo. No orçamento público, a Prefeitura faz a projeção de todas as receitas que arrecadará no ano seguinte, inclusive dos convênios que fará com as esferas estadual e federal. Também é no orçamento que fica definido onde e como serão gastos esses recursos, visando ao equilíbrio das contas municipais.

A administração também precisa seguir algumas regras como porcentagem de gastos com saúde e educação e folha de pagamento dos servidores.

A participação não garante efetiva utilização do recurso para o fim especificado pelo munícipe.

Da Reportagem Local