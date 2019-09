Prefeitura Solicita 30 dias de Prazo Para Nova Manifestação

A Prefeitura de Catanduva solicitou ao Tribunal de Justiça prazo de 30 dias para apresentar nova manifestação sobre os cálculos do dissídio de 2015 dos servidores municipais. Em nota encaminhada a imprensa, o governo rebateu a informação do Sindicato dos Municipiários de Catanduva (Simcat) sobre perda de prazo e argumentou que o pedido de prorrogação de 30 dias para envio da manifestação deverá ser apreciado pelo presidente do Tribunal de Justiça nos próximos dias. “A Prefeitura de Catanduva esclarece que não houve perda de prazo pelo município e que o processo referente ao dissídio de 2015 tramita normalmente junto ao Tribunal de Justiça. Diferente do exposto pelo presidente do Simcat, acordo estabelecido entre Município, Sindicato e Ministério Público possibilitou que as satisfações da dívida sejam dirimidas pelas próprias partes, via mandamental, sob a monitoria do Poder Judiciário”, afirma em nota.

O prazo de 30 dias, segundo a prefeitura, é justificado pelos 11 pontos controvertidos fixados na última reunião entre os envolvidos. Além disso, a empresa contratada para a realização dos cálculos apontou dificuldades para parametrizar os dados em sistema. “Dentro desse contexto, a Prefeitura solicitou mais 30 dias de prazo para nova manifestação, tendo em vista a depuração do cálculo em face dos 11 pontos controvertidos fixados na última reunião entre os envolvidos e a dificuldade relada pela empresa contratada para parametrizar esses dados em sistema”, consta.

Na semana passada, o presidente do Simcat, Roberto José de Souza, esteve na Câmara de Catanduva e expôs que a prefeitura teria perdido o período de prazo para apresentar manifestação sobre a contestação do sindicato aos valores apresentados pela administração para o pagamento do dissídio de 2015. O sindicalista afirmou que vários pontos estavam errados na planilha e não foram também computados, por exemplo, os valores do cartão alimentação de cada servidor.

Karla Konda

Editora Chefe