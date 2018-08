Prefeitura Revoga Licitação Para Projeto de Nova Ponte da Jose Nelson Machado

A Prefeitura de Catan­du­va revogou a lici­­ta­ção para o projeto téc­­nico de uma nova ponte a ser construída na avenida Enge­­nheiro José Nelson Machado. A licitação visava contratar em­­presa especializada para deixar pronto o projeto e de­­pois pleitear recursos para sua construção, conforme informa a administração.

A revogação do certame foi publicada ontem no Diário O­fi­­cial do Município.

Ao ser questionado, o go­­­ver­­no informou que o objetivo é ainda abrir uma licitação pa­­ra o projeto, porém, com alte­­rações no edital. Quais seriam as alterações não foram infor­madas.

A ideia do projeto é a cons­­trução de uma nova ponte de ligação entre o prolongamento da Avenida Daniel Soubhia até a pista da Avenida José Nélson Machado no sentido centro-bairro.

“A Prefeitura de Catanduva está dando prosseguimento aos estudos envolvendo a mobili­­dade urbana do município. En­­tre eles, está em análise a cons­­trução de uma nova ponte li­­gan­do a avenida Daniel Sou­­bhia à pista oposta da avenida Engenheiro José Nelson Ma­­­cha­­do. Neste sentido, a Prefei­­tura abriu licitação para contra­­tação de projeto técnico da o­­bra. Esse investimento poderá ser englobado pela Rumo Lo­­gís­­tica, em projeto de moder­­nização que também segue em estudo na administração”, res­­pon­deu a assessoria de comuni­cação da Prefeitura quando a licitação foi aberta há 4 meses.

O aviso de abertura de lici­­ta­­ção informa que o projeto deve contemplar a construção de ponte de concreto com 26,50 metros de comprimento e 6 metros de largura no cru­­zamento das duas avenidas. As empresas interessadas na dis­­puta terão até o dia 1º de junho para apresentar propostas.

Em entrevista de julho, o se­­cretário de Trânsitos e Trans­­portes Urbanos (STU), Nilton Marto Vieira da Cruz, afirmou que o projeto é para deixar de­­fi­­nido obras que podem ter re­­cur­­sos pleiteados e que será o primeiro de outros que serão contratados. “Veja bem: Ca­­­tan­­­­­­­­­du­­va de alguns anos para cá está avançando, fazendo al­­­guns projetos importantes, den­­­­­tro da visão de plane­jamen­to urbano. A demanda hoje pa­­­ra Catanduva é por estudo viá­­rio de soluções de conflito, da­­­do o número elevado que te­­mos de veículos”, cita. Segun­do Nilton Marto, o governo tem buscado colocar em práti­­ca o Plano de Mobilidade, im­­­plan­­tado no governo anterior. “Temos um plano de mobili­­da­­de urbana que tem sido apli­­cado por etapas e dentro desse plano existe a demanda de se fazer algumas intervenções mais complexas, com projeto mais detalhado, seja para exe­­cutar com recursos próprios, que hoje é difícil, seja para cap­­­­­tar recursos, conseguir ver­­ba para executar a obra que é tão importante no sistema viá­­rio e no plano de mobilidade. te­­­­mos algumas demandas e es­­­se é um dos projetos que preci­sa contratar escalonado, que irá resolver o problema dessa região”.

Karla Konda

Editora Chefe