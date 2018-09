Prefeitura Relança Chamamento Público Para Novo Prédio do Poupatempo

A Prefeitura de Catanduva decidiu relançar o chamamento público para que o Poupatempo seja instalado em outros empreendimentos, o que na prática, faria com que a administração economizasse com o valor do aluguel do prédio onde hoje são realizados os atendimentos.

A contrapartida, segundo a prefeitura, seria o grande fluxo de pessoas que o Poupatempo levaria até o estabelecimento.

No edital de chamamento público, a Prefeitura justifica que apesar de redução no valor do aluguel ter sido significativa, busca mais economia e atrativos para empreendimentos do município.

O documento cita que os interessados em participarem não receberão ou pagarão pelo empréstimo de uma área do prédio. A medida vale para supermercados, shopping, hipermercados, galerias, complexo de lojas, conforme o edital.

Cita ainda exemplos de municípios que adotaram proposta semelhante, como Taubaté, Pindamonhangaba, Mogi das Cruzes, São João da Boa Vista, Itaquaquecetuba, Mogi Guaçu.

Mas para participar, as empresas interessadas devem seguir requisitos como localização de fácil acesso, possuir preferencialmente espaço para estacionamento de usuários e serviços, ter uma edificação com aproximadamente mil metros quadrados de área construída para o Poupatempo, preferencialmente em um único pavimento ou ter rampas, plataformas ou elevadores para garantir o acesso de pessoas com mobilidade reduzida. Além de requisitos técnicos e de legislação como respeitar Código Sanitário Estadual, estar em dia com as exigências do Corpo de Bombeiros, dentre outros.

Além disso, consta no chamamento público que adequações deverão ser realizadas como ter sanitários para utilização dos cidadãos, vestiários e sanitários para funcionários e uma sala médica de aproximadamente 4,5m X 3m, com instalação de uma pia; área de 10m² destinada ao CPD, com climatização independente; área de 10m² destinada a Depósito de Material de Limpeza e necessidade de um tanque em área coberta; área de 30m² destinada a refeitório e copa com bancada, cubas, triturador e instalações para purificador de água, instalação de ponto de água e esgoto para bebedouros próximos aos sanitários; Área de pátio, podendo ser descoberta de, no mínimo, 100m² para a realização de vistorias do DETRAN com acesso facilitado para os veículos a serem vistoriados; uma sala de aproximadamente 5m x 5m para exame teórico de uso do Detran; uma sala de reuniões de aproximadamente 3m x 3m, uma sala multiuso de aproximadamente 3m x 5m para a realização treinamentos, consultorias individualizadas do SEBRAE, capacitações. Deverão ser disponibilizados aproximadamente 200 pontos de energia (tomadas) e 100 pontos de lógica em locais a serem indicados.

Os interessados devem enviar propostas até o dia 09 de novembro deste ano, às 14 horas, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Emprego e Relação do Trabalho, no 4º andar da Prefeitura.

Karla Konda

Da Reportagem Local