Prefeitura Reduz, Mais uma Vez, Número de Refeições do Restaurante Popular

A Prefeitura de Catanduva aditou o contrato por mais um ano com a empresa Nascente Refeições Coletivas Ltda-ME, responsável pelo fornecimento dos alimentos do Restaurante Popular. Além de renovar o contrato com a empresa, a administração também reduziu de 338 para 300 refeições diárias. Essa é a segunda vez que a Prefeitura suprime a quantidade de pratos servidos diariamente. No ano passado, a administração reduziu 25% das pessoas atendidas – de 450 refeições para 338, com a justificativa de cortar gastos.

O aditamento do contrato foi publicado ontem no Diário Oficial do Município.

A reportagem de O Regional questionou a prefeitura sobre a decisão de reduzir o número de refeições. No ano passado, questionada, a administração justificou a medida em razão da situação das finanças públicas. Afirmou ainda que a redução do número de refeições servidas seria provisória e que um estudo definiria a continuidade do projeto que comercializa pratos a R$ 1,99 tendo a diferença custeada pela Prefeitura. “A Secretaria de Assistência Social informa que a redução do número de refeições servidas diariamente é necessária devido à situação financeira da Prefeitura de Catanduva. Mas a alteração não é definitiva. A secretaria está realizando estudos com a finalidade de estabelecer prioridades para atender o público que realmente necessita do serviço. A intenção é atender devidamente a demanda”, informou a prefeitura.

A redução do número de pratos servidos foi anunciada dois meses depois que o restaurante popular foi reaberto. Logo após a eleição de 2016, o então prefeito Geraldo Antônio Vinholi (PSDB) anunciou o fechamento para transição da empresa que administra o local. O fechamento durou aproximadamente 50 dias.

A empresa da capital paulista venceu a licitação na modalidade pregão presencial 193/2016 inicialmente para fornecer 450 refeições por dia, com cardápio até mesmo estipulado. Na época, a previsão de valores era de R$ 785.268,00, custo ano referente a 118.800 refeições.

A Secretaria Municipal de Assistência Social justifica que foi necessário adequar a quantidade de refeições servidas diariamente ao estabelecido na legislação municipal que regulamentou o funcionamento do Restaurante Popular. O contrato de prestação de serviços foi prorrogado por mais um ano. Não houve alteração nos valores contratuais.

Karla Konda

Da Reportagem Local