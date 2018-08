Prefeitura Publica Extrato de Contrato Para Instalação de Novos Abrigos de ônibus

A prefeitura de Catanduva publicou na edição de ontem do Diário Oficial do Município o extrato de contrato com a empresa Delta Indústria e Comércio de Mobiliário Urbano Eireli, que será a responsável por instalar os abrigos e bancos em 37 pontos de ônibus da cidade.

A empresa de Cedral foi a terceira convocada no certame depois de duas empresas serem desabilitadas pelo pregoeiro, em pregão eletrônico.

Ao todo serão pagos R$ 168.400,00 para a colocação dos abrigos que deve começar em breve – a data não foi divulgada.

Serão ao todo 37 pontos de ônibus cobertos em diferentes pontos da cidade . Cada um deles terá três metros de largura por 2,70 de altura.

De acordo com o memorial descritivo da licitação, serão colocados abrigos em pontos de ônibus na rua Virgilio Mastrocola, Pau Brasil, Avenida Mogi das Cruzes, Martinópolis, São José do Rio Pardo, Bocaina, Rua das Acerolas, das Pitangas, Rosa Cruz, Elias Nechar, Francisco Raya Madri, João Chimello, Avenida Julio César Marino, Francisco Agudo Romão Filho, Itororó, rua Bauru, José Chab, Bom Repouso, avenida Palmares, Porto Novo, Guariba, avenida Theodoro Rosa Filho, Rua Caraibas, Santa Catarina, Porto Epitácio, Avenida Leonor Abdo Jorge, Rio Vermelho, Ipanema, Igarapava e Anuar Pachá.

Recentemente, O Regional divulgou que falta cobertura em 129 pontos de ônibus de Catanduva. O número corresponde a 32% do total que reúne 391 locais que tem parada dos coletivos que fazem parte do transporte do município. Nesses pontos, não há nem abrigo, nem banco para que os passageiros possam se acomodar à espera do ônibus. O fluxo de passageiros que usam o transporte coletivo chega a estimativa de 265 mil por mês. Sendo que o número de pessoas que não pagam passagem seria bastante elevado. Atualmente o custo da passagem é R$ 3,60 por pessoa, para ida. Com volta para casa valor gasto chega a R$ 7,20. “Outro problema que enfrentamos é o vandalismo, desde a depredação de ônibus até equipamentos públicos, cones e placas de sinalização de trânsito”, completa o secretário.

Karla Konda

Editora Chefe