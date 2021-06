Prefeitura Publica Decreto Com Novas Regras Para Supermercados e Congêneres

A Prefeitura de Catanduva publicou na noite de sexta-feira, dia 18, um novo decreto com regras para atendimento presencial em hipermercados, supermercados, mercearias e congêneres.

No período de abrangência do Decreto Municipal nº8.040, de 11 de junho de 2021, está permitido o atendimento presencial das 09h às 20h, com nível de ocupação máxima de 10% da capacidade, em hipermercados, supermercados, mercados, minimercados, mercearias e congêneres, devendo ser observada ainda a seguinte limitação no interior do estabelecimento:

De acordo com o documento os Hipermercados devem receber até 30 clientes; Supermercados até 20 clientes; Mercados até 10 clientes e Minimercados, mercearias e congêneres: até 5 clientes.

Fica limitado o acesso de apenas uma pessoa por grupo familiar. São considerados hipermercados, supermercados, mercados, minimercados, mercearias e congêneres os estabelecimentos que tiverem acima de 70% (setenta por cento) de sua área de venda ocupada por produtos essenciais (alimentos, produtos de limpeza e higiene pessoal), não importando o CNAE do estabelecimento.

A Prefeitura de Catanduva recorreu e tenta reverter no tribunal à decisão que permitiu a abertura dos mercados em Catanduva, eles entraram com um pedido de efetivo de urgência, pois o lockdown foi colocado por causa e risco de lesão à saúde pública e ordem pública, pois no município não existe mais vagas de UTI além disso foram registrados em 15 dias mais de 45 mortes por covid-19 de pacientes à espera de leitos na cidade e termina o documento assim uma grave lesão à ordem saúde segurança pública.

Ariane Pio

Da Reportagem Local