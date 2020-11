Prefeitura Prorroga Prazo de Processos Seletivos na Educação e na Saúde

A prefeitura de Catanduva prorrogou os prazos de validade dos processos seletivos para as áreas de educação e de saúde, que foram realizados no ano passado. Os processos seletivos tiveram os prazos estendidos por mais um ano, de acordo com decreto publicado pela prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes na edição de terça-feira do Diário Oficial do Município.

Os novos prazos são para os cargos de agente comunitário e de monitores de transporte escolar.

Para este processo seletivo foram abertas 15 vagas. Os aprovados que podem ser chamados terão vencimentos de um salário mínimo nacional. O de agente comunitário é para cadastro reservas. Alguns bairros tiveram candidatos aprovados chamados. Para esse processo específico, o participante precisava residir na área da comunidade em que pretendia atuar com salário de R$ 1250,00. Os processos foram finalizados em outubro de 2019. Para o monitor de transporte escolar, um dos motivos para que as vagas possam não ter sido preenchidas é a pandemia do coronavirus, já que não há aulas presenciais, tão pouco transporte para as instituições de ensino.

No cadastro de reserva de agente comunitário, alguns candidatos forma chamados para diferentes unidades de saúde.

