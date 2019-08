Prefeitura Prorroga Por Mais 30 Dias Obras de Acessibilidade do Fórum

A Prefeitura de Catanduva prorrogou por mais 30 dias o contrato celebrado com a empresa Stocco e Zimmerman Ltda responsável pela obra de acessibilidade do prédio do Fórum. O Extrato de termo de aditamento contratual foi publicado ontem no Diário Oficial do Município. Agora as obras tem previsão de término no dia 1º de setembro deste ano.

Há sete meses a empresa deu inicio aos trabalhos.

Está sendo instalado um elevador para a população e outras obras para acesso. O investimento é estimado em R$ 432 mil.

A plataforma elevatória foi obtida por meio da união de esforços entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, a partir de convênio firmado entre as partes e aprovado pela lei municipal nº 5.970, de novembro de 2018. A verba foi devolvida pela Câmara à Prefeitura, de forma antecipada, no segundo semestre do ano passado.

A nova estrutura, metálica e externa ao prédio do Fórum, era um pedido antigo de usuários e de funcionários do órgão. Atualmente, o atendimento às pessoas com deficiência é feito no piso térreo, em sala improvisada e sem acomodação adequada.

No dia 12 de novembro de 2017, foi realizada uma reunião no Fórum entre o então prefeito Afonso Macchione Neto, o então presidente da Câmara Aristides Jacinto Bruschi e o vereador Luis Pereira. No encontro, o chefe do Executivo recebeu um cheque simbólico no valor de R$ 500 mil. Também estiveram presentes o juiz e diretor do Fórum, José Roberto Lopes Fernandes, o juiz Antônio Carlos Pinheiro de Freitas, o promotor André Luiz Nogueira da Cunha e o advogado Marco Túlio Bastos Martani, secretário-geral da OAB local.

O diretor do Fórum falou em união dos poderes em prol da população. “Estamos prestes a concluir um expediente de longos anos e, com isso, cumpriremos vários artigos da legislação, garantindo o acesso às pessoas com necessidades especiais. Esse é um momento representativo, de união entre os poderes em prol do bem comum”, ressaltou o diretor do Fórum ao recepcionar as demais autoridades. Conforme a assessoria de comunicação da prefeitura, o juiz Antônio Carlos Pinheiro de Freitas e o promotor André Luiz Nogueira da Cunha também afirmaram que o constrangimento ao cidadão é recorrente. Segundo eles, hoje o atendimento às pessoas com deficiência é feito no piso térreo do Fórum, em uma sala improvisada, sem estrutura adequada.

