Prefeitura Prorroga Por Mais 12 Meses Contrato de Varrição de Ruas

A prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente decidiu prorrogar por mais um ano a contratação da empresa Emgelimp Infraestrutura e serviços Ltda- EPP, de Ribeirão Preto, para a varrição de ruas da cidade.

O extrato de aditamento contratual foi publicado ontem no Diário Oficial do Município. Agora, a empresa permanece prestando o serviço até 13 de agosto de 2020.

Os valores não foram alterados.

O contrato com a Engelimp é de R$ 2,6 milhões anuais. O valor pago pela prefeitura, na proposta apresentada pela empresa é de R$ 49,65 por quilômetro.

Nesta licitação, conforme explicou a Chefe de Divisão de Limpeza e Fiscalização de terrenos, Daniela Amaral, a limpeza contempla também varrição de detritos enquanto que na atual não estão inseridos areia e pedra.

Até a finalização da licitação, o então prefeito Afonso Macchione Neto (PSB) celebrou um contrato emergencial com a empresa Monte Azul, responsável pela coleta de lixo, para o serviço de varrição de ruas da cidade. O contrato é um dos que foram desmembrados desde a transferência de gestão da coleta e destinação final do lixo para a Superintendência de Água e Esgoto (Saec).

Em abril deste ano a prefeitura expandiu as ruas nas quais trabalhadores fazem a limpeza.

A nova área é formada da rua Rio de Janeiro até a rua Olinda, e da avenida Eng. José Nelson Machado até a rua Ribeirão Preto. Além disso, ruas que cortam o Centro e se estendem para outros bairros tiveram o trabalho de limpeza prolongado por maior distância, casos das ruas Pernambuco, Minas Gerais, Belém e da própria avenida São Domingos, na qual a varrição chega até o bairro Theodoro Rosa Filho.

Nos demais bairros, foram adicionadas prioritariamente as vias com características comerciais e feitos prolongamentos em artérias importantes que já eram atendidas – casos das avenidas Daniel Soubhia e Palmares. A frequência da varrição também foi ampliada em vários pontos.

Entre as vias que serão beneficiadas pela medida estão a 15 de Novembro, 7 de Setembro, São Vicente de Paula, São Paulo, Goiás, Olímpia, Benedito Zancaner, Dona Engrácia, Guido Girol, Campinas, Barcelona, Martinópolis, Marília, Bocaina, Mirasselva, Macapá e Avenida das Uvas.

Da Reportagem Local