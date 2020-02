Prefeitura Proíbe Produção de Concreto Em Calçada Com Multa

Preparar o cimento para uma obra em calçada é proibido em Catanduva. Assim como obstruir o espaço de passeio publico com qualquer material. Legislando sobre isso, a cidade mantém a lei 3.795 de 2002 que prevê penalidade para quando a obstrução for flagrada.

Na lei, também estão relacionadas a colocação de entulhos em geral e materiais de construção. Somente é permitido quando utilizado no mesmo dia, valendo também para colocação de andaimes e tapumes quando necessários, desde que mantenha o devido alvará ou autorização.

A legislação vale para outros tipos de interrupção das vias. Como a colocação de lixo que impeça o pedestre de trafegar na calçada, mercadorias de carga e descarga tem períodos para ficarem no local, cadeiras e mesas de bares e lanchonetes, desde que não ultrapassem um limite de 2/3 da área do passeio.

No caso do uso de materiais como cimento, cabe a prefeitura avisar o proprietário para que retire todo o material da calçada ou da rua. Numa segunda visita, o fiscal notifica e se mesmo assim as exigências não forem concluídas, é aplicada a multa.

A multa de permanência de entulhos em geral e materiais de construção por período superior ao contido na notificação gera uma multa de 100 Unidades fiscais de referencia de Catanduva (UFRC), colocação de lixo fora dos períodos de coleta ou não remoção de latas latões tambores ou congêneres após a coleta do doméstico uma multa de 50 UFC, comercial multa de 100 UFRC industrial multa de 150 UFRC.

Ainda para colocação de tapume de andaimes sem alvará ou fora dos limites estabelecidos colocação de mesas e bares e lanchonetes de fora dos limites estabelecidos também gera uma multa de 100 UFC.

