Prefeitura Pretende Remanejar Recursos de Todas Secretarias Para Pagamento de Salários

A prefeitura de Catanduva pretende, por meio de projeto de lei, remanejar recursos de todas as secretariais municipais visando o pagamento de salários dos servidores públicos dos próximos meses. A informação foi passada durante audiência pública realizada no final da tarde de sexta-feira e que tinha como objetivo apresentar as metas fiscais do quadrimestre.

De acordo com informações da secretaria Municipal de Finanças, o projeto deve ser protocolado na terça-feira, depois de despacho da prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes. Os valores exatos de cada área que serão remanejados não foram divulgados.

Ao todo deverão ser remanejados, R$ 10, 7 milhões do orçamento vigente, se aprovado pela Câmara.

Na sexta-feira, a secretária de finanças Solange Variani Fonseca afirmou que o projeto já está pronto para ser encaminhado. Disse ainda que essa é uma das medidas vistas pela administração em busca de manter o correto pagamento de todas as despesas municipais.

Na justificativa, a redução dos repasses de Fundo de Participação dos Municípios e Fundeb, valores que já eram contados para os pagamentos.

Solange alegou ainda aflição para o pagamento da folha no mês de setembro. “Eu espero conseguir fazer a folha do servidor. Estamos aflitos para fazer a folha de pagamento”, disse.

Em reportagem publicada na edição de ontem, O Regional divulgou que a prefeitura pretende solicitar a isenção do pagamento de contas de água para Saec, em busca de economizar e garantir mais recursos para liquidar débitos.

Karla Konda

Editora Chefe