Prefeitura Pode Pagar Até R$ 63 Mil Para Recolha de Veículos Abandonados

A prefeitura de Catanduva poderá pagar até R$ 63 mil anuais para a recolha de veículos abandonados em vias publicas. A Ata de registro de preços foi publicada ontem no Diário Oficial do Município. Além dos carros abandonados, a empresa vencedora também recolherá veículos não autorizados no serviço de transporte individual e coletivo remunerados de passageiros.

Para remoção de motocicletas, a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos (STU) pagará R$ 68,37 por moto apreendida. R$ 79,36 para veículos leves, R$ 108,67 para cada van, caminhonete e utilitário e R$ 315 para caminhões e ônibus.

A reportagem de O Regional já mostrou que houve um aumento de 57% no número de notificações a proprietários de veículos que os deixaram abandonados em vias públicas. Em 2017 foram 09 registros e em 2018, 11. A secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos informava que o que atrapalhava as notificações era encontrar dos donos dos veículos abandonados.

“Há às vezes a dificuldade inicial de localizar o proprietário, mas dentro do esforço em buscar a solução temos tido um resultado satisfatório em que, ao notificarmos, os veículos são removidos do local”, informa o setor .

Vale ressaltar que os veículos de proprietários que não atendem a notificação são apreendidos e recolhidos pela administração, com multa de 150 Unidades Fiscais de Referência de Catanduva (UFRCs), além da taxa de remoção de 50 UFRCs e diária de 10 UFRCs do veículo apreendido. Cada UFRC está avaliada em R$ 2,76. O que resulta em R$ 580 de multa inicialmente.

“Decorridos 30 dias sem que o proprietário procure pelo veículo e recolha os valores devidos, o veículo será destinado a leilão com valor revertido para a municipalidade”, complementa o setor.

Os riscos de veículos abandonados, após a notificação, são o de ter o carro, moto ou caminhão guinchado e penalizado caso as providências solicitadas não sejam atendidas.

Entre as orientações do setor está a de que os veículos podem até estacionar e permanecer em via pública, desde que estejam em plenas condições de uso e funcionamento. “A partir do momento que se caracterize como em estado de abandono com pneus murchos, vidros, luzes e retrovisores quebrados, enfim, que seja evidente que o veículo está em total descuido, implica na notificação para recolha dentro do imóvel do proprietário ou outro destino apropriado sob pena de ser guinchado”, informa o setor.

