Prefeitura Pode Gastar até R$ 123 Mil Com Tinta Para Pintura de Solo

A prefeitura de Catanduva pode gastar, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos (STU), até R$ 123 mil com tintas para a pintura de solo em ruas e avenidas da cidade. O registro de preços foi publicado na última quinta-feira, no Diário Oficial do Município.

De acordo com a contratação podem ser solicitados pela administração, num prazo de 12 meses, 150 baldes tinta branca e suas especificações, no valor de R$ 26.793,00. 100 baldes de tinta amarela, no valor de R$ 19 mil, 50 baldes de tinta preta para demarcação viária , no valor de R$11.453,00, tinta azul , 15 baldes, R$ 3.450,00, tinta vermelha para ciclofaixas, 100 baldes num total de R$ 17 mil, e diluente solvente, no total de 300 baldes, num total de R$ 45,9 mil.

Em agosto deste ano, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo julgou irregulares a licitação, Ata de Registro de Preços e Notas de Empenho de contratação efetuada pela prefeitura de Catanduva, em 2010, para tintas usadas na sinalização de solo. O mesmo tema chegou a ser apurado naquela época em Comissão Especial de Inquérito (CEI) na Câmara de Catanduva. A decisão aplicava ainda multa de 200 Ufesps ao ex-prefeito Afonso Macchione Neto.

A sentença foi proferida pela Conselheira Cristiana de Castro Moraes que analisou a contratação da empresa Indutil Indústria de Tintas Ltda no Pregão Presencial nº 192/2010, tipo menor preço; a Ata de Registro de Preços nº 192/2010, firmada em 14 de dezembro de 2010, no valor de R$ 541.400,00, com validade de 12 meses e seis notas de empenho.

Karla Konda

Editora Chefe