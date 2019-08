Prefeitura ‘Perde’ Prazo Para Esclarecimentos Sobre Planilha e Simcat Aguarda Decisão do TJ

A prefeitura não entregou no prazo determinado esclarecimentos sobre as planilhas referente a valores para o pagamento do dissídio dos servidores ao Tribunal de Justiça. A informação é do presidente do Sindicato dos Municipiários de Catanduva (Simcat), Roberto Jose de Souza, que esteve na sessão da Câmara e complementou que agora aguarda a decisão dos desembargadores do TJ sobre o processo. “A prefeitura tinha até o dia 19 de agosto prazo para apresentar todas as nossas impugnações das planilhas. juntamente com departamento, encontramos erros, falta de juros, reflexo de insalubridade, periculosidade, foi uma aberração o que se apresentou. Posteriormente, o TJ notificou para que esclarecesse tudo aquilo que levantamos e esse prazo terminou dia 19, no dia 20 vimos que a prefeitura não tinha protocolado. Nossos advogados foram até são Paulo e o cartorário encaminhou o processo para o juiz desembargador para sentenciar. Aguardamos a decisão do desembargador”.

Ainda conforme o presidente, o departamento jurídico pediu litigância de má fé. “porque a prefeitura pode ter feito isso justamente para protelar, uma dívida que antes era de R$ 10 milhões, hoje passa de R$ 35 milhões. A prefeitura teria de ter feito planejamento e faltou. Minha preocupação é a partir do momento que a justiça mandar pagar, pode ser que o servidor fique até com salários atrasados”, complementou.

O sindicalista alegou a falta de recursos para o pagamento. “Corremos um risco, de a partir do ano que vem, começar a atrasar justamente por falta de planejamento. O nosso instituto de previdência tem uma contribuição de 39% na parte patronal e a cada dois anos aumenta 2% o próximo prefeito, vai pegar uma prefeitura falida”.

“Agora eu pergunto de onde vai tirar os R$ 35 milhões. Não podia deixar uma dívida de R$ 10 milhões, para chegar a 35. Vai criando-se uma bola de neve e vai chegar uma hora que não terá o que fazer”.

Roberto comenta sobre mudanças no sistema previdenciário. “Mexa no instituto, a nossa salvação, esticar em mais anos para esse índice, está inviável nossa prefeitura. Medo é perder benefícios. Estou muito preocupado, não foi feita nenhuma obra nesse governo. A crise tá geral, não tem uma obra feita por completo. Houve tempo suficiente para o governo fazer uma organização”.

