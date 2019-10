Prefeitura Obtém Cessão de Uso de Armazém Hoje Utilizado Pelo Luxo do Lixo

A prefeitura de Catanduva terá a cessão de uso do prédio que atualmente é utilizado pelo projeto Luxo do Lixo. A informação é da assessoria de comunicação.

A prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes assinará contrato de cessão de uso gratuito do imóvel da União na próxima semana. A autorização será válida por 20 anos, prorrogável por iguais e sucessivos períodos, a critério do Governo Federal. A assinatura será na capital paulista, na quarta-feira, dia 9.

Segundo a administração, com o acordo, a Prefeitura se incumbirá da administração, uso, conservação e demais responsabilidades sobre as despesas do armazém, que está situado na rua São Paulo, 888, Higienópolis. Trata-se de pleito feito em 2017 com o objetivo, à época, de abrigar a frota de ônibus escolares. A destinação, agora, será reavaliada.

De acordo com a prefeita Marta, sem a anuência do Governo Federal, o município não podia fazer investimentos no local e zelar pelo patrimônio público. Agora, isso será possível. “Vamos estudar quais melhorias o prédio necessita e decidir, com calma, quais as demandas que temos para melhor utilizar aquele espaço”, indica.

A Prefeitura ainda pleiteia a cessão de outros imóveis da União com intuito de fazer melhorias ou implantar novos serviços para a comunidade: uma área no Jardim dos Coqueiros e outra na rua Goiás, no Higienópolis, lotes contínuos no Jardim Alpino, e dois prédios situados nas ruas Virgílio Mastrocola, Vila Mota, e Taubaté, Vila Soto.

Karla Konda

Editora Chefe