Prefeitura Mais Uma Vez Busca Investimento Para Área de Habitação em São Paulo

Em agenda na capital, o Prefeito Padre Osvaldo esteve na Secretaria de Estado da Habitação. Na ocasião, Padre e o Gerenciador de Habitação Victor Daltin foram recepcionados pelo Secretário de Habitação Flávio Amary e o Diretor Técnico da CDHU Agnaldo Quintana. No encontro, a comitiva verificou a viabilidade de investimentos habitacionais para Catanduva.

Além disso, foram discutidos sobre a renovação do convênio com Cidade Legal, que consiste na regularização fundiária e a condição do projeto Vida Longa, que segue em trâmite, sem contratempo, com previsão de início das obras no município a partir do segundo semestre deste ano. “Nosso trabalho visa atender a carência que Catanduva tem no âmbito habitacional. Em parceria com o Governo do Estado, teremos condições de avançar e executar projetos para população carente da nossa cidade”, destaca Padre Osvaldo.

Ariane Pio

Da Reportagem Local