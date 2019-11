Prefeitura Libera A Partir De Dezembro Mais Vagas De Estacionamento No Centro

Com a abertura oficial da Campanha Natal Iluminado e muito otimismo para economia no mês de dezembro, O Sindicato do Comércio Varejista (Sincomercio) e Associação Comercial e Empresarial (ACE) fez um pedido para aumento de vagas de estacionamento no centro da cidade.

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU), liberará vagas de estacionamento dos dois lados em trechos das ruas Recife, Cuiabá, Bahia e Sergipe, no mês de dezembro, beneficiando os consumidores para as compras de Natal.

Com a liberação, mais vagas estarão disponíveis na área central para facilitar o acesso ao comércio. A permissão será válida de 1º a 31 de dezembro. As placas existentes nesses locais permanecerão cobertas no período. Segundo o Sincomércio, as lojas estarão abertas no período estendido a partir do dia 09 de dezembro.

Os motoristas devem ter atenção, pois conforme alerta da STU, o uso de Área Azul prevalece, inclusive para as novas vagas. “O uso correto do estacionamento rotativo deve ser respeitado, assim estaremos trazendo benefícios para comerciantes e usuários do centro durante esse período de maior movimento”, explica a secretária de Trânsito, Maria Luiza Sprone.

Para orientar os motoristas sobre o uso de Área Azul, placas informativas foram instaladas em diversos pontos da cidade. Nelas, é possível conferir o link que dá acesso à lista dos pontos físicos que comercializam o cartão, além de informações sobre o aplicativo “Estacione Legal”, disponível para todos os tipos de celulares.

Ariane Pio

Da Reportagem Local