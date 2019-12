Prefeitura Lança Agenda de Eventos Para Estimular Turismo

Para ampliar o acesso do público às atrações artísticas, culturais e de lazer, a Prefeitura de Catanduva lançou a “Agenda de Eventos” em seu site oficial. A iniciativa é da Coordenadoria Municipal de Turismo. O objetivo é intensificar a divulgação e, consequentemente, tornar a cidade mais receptiva aos visitantes.

Com a ferramenta, os interessados podem conferir detalhes como atração, dia, local e horário, além de um breve resumo de cada atividade. O conteúdo está disponível na página da Prefeitura (www.catanduva.sp.gov.br) em destaque na capa do site ou direto em www.catanduva.sp.gov.br/turismo/agenda-de-eventos/.

“A Agenda de Eventos visa reunir, em um único espaço, todas as atrações da nossa cidade. Uma opção para o acesso à população e também para a ampliação da divulgação. Dessa forma, atraímos mais pessoas para conferir as opções de lazer em Catanduva, além de proporcionar oportunidade para os próprios organizadores”, explica a gerenciadora de Turismo de Catanduva, Beatriz Trigo.

Para garantir a divulgação dos mais variados eventos, que podem ser incluídos como de interesse turístico do município, os interessados devem encaminhar as informações para o email gestaoturismo.catanduva@gmail.com.

Para compor a agenda, é preciso informar nome, data, local e horário do evento. Podem ser incluídas informações que o organizador considerar importantes, como o valor da entrada, os pontos de venda e classificação indicativa, por exemplo. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3531-9166.

Da Reportagem Local