Prefeitura Investe R$ 69,6 Mil Para Finalizar Implantação de Gradil na Avenida São Domingos

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Obras e Serviços abriu processo de licitação para concluir a implantação de gradil na Avenida São Domingos. A empresa vencedora foi a Laura Construtora ontem, dia 20, termina o prazo para recurso.

O regional já havia requisitado para secretário de obras, Marcos Queiroz Coelho sobre o investimento na semana passada, mas devido a compromissos o secretário não conseguiu passar os dados, mas agora já com a vencedora da licitação, o investimento para o serviço será de R$ 69.635,76 e contempla 240 metros lineares, na Avenida São Domingos, entre as ruas Ceará e São Paulo. O prazo para a execução do trabalho é de 120 dias.

“Com esse serviço, buscamos melhorar a segurança das pessoas que praticam atividades físicas no local e também garantir que o trabalho começado no ano passado, seja concluído. Houve a necessidade de uma nova licitação, tendo em vista que a empresa que venceu o contrato anteriormente não conseguiu finalizar o serviço, por conta do valor da matéria-prima que subiu durante o ano passado e optou por encerrar o serviço”, destaca o secretário de Obras, Marcos Queiroz Coelho.

O serviço era reivindicado pelos moradores e munícipes que passavam pelo local, principalmente pedestres e ciclistas que utilizam a via.

Ariane Pio

Da Reportagem Local