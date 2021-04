Prefeitura Investe R$ 138 Mil Para Solucionar Drenagem em Escola do Bairro Jardim Alpino

Prefeitura de Catanduva divulgou nesta semana imagens de como está as obras de reforma da escola infantil Caio Eduardo Luis Pereira Manchini. A escola se encontrou numa situação que trouxe transtornos e afetou até mesmo os pisos.

O Regional entrou em contato com a prefeitura para saber sobre os gastos da reforma que explicou que as melhorias tem foco no futuro e no retorno das aulas presenciais. A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Planejamento, atua para solucionar problema antigo de drenagem na escola Caio Eduardo Luis Pereira Manchini, localizada no Jardim Alpino. O investimento é de R$ 138 mil, com recurso do Governo Federal, por meio do QSE.

Por conta da localização da unidade de ensino, até então não ocorria o escoamento correto da água da chuva, o que causou, ao longo dos últimos anos, infiltrações e danos no piso. Um estudo foi realizado e a obra permitirá que a água, que antes iria direto para a escola, seja destinada ao córrego que passa pela área.

A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos até o mês de junho. “A obra é completa com o rebaixamento do lençol freático e melhorias como a impermeabilização do prédio e aplicação de novo piso”, destaca o secretário de Planejamento, Walter Agudo Romão.

Sobre- A Escola Municipal de Ensino Infantil (EMEI) “Caio Eduardo Luis Pereira Manchini” foi inaugurada no bairro Cidade Jardim para atender a demanda de mais de 150 crianças, de quatro meses a seis anos. A creche será de período integral, com horário estendido para facilitar e se encaixar a rotina de trabalho dos pais. O horário de funcionamento será das 6h40 até as 18h20. A escola está localizada na Rua Atibaia esquina com a Rua Andradas, no bairro Cidade Jardim.

A estrutura do prédio atendia todos os padrões de acessibilidade previstos na legislação e também às exigências de sustentabilidade, como aquecedores solares e especificações para redução do consumo de água e energia. A creche possui berçário para repouso e outro para atividades, fraldário, lactário, seis salas de atividades, uma sala múltiplo uso, pátio, solários, sanitários e vestiários infantis. Além de cozinha, despensa, depósito, refeitório e lavanderia.

Ariane Pio

Da Reportagem Local