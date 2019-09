Prefeitura Interdita Avenida Mogi das Cruzes Para Novo Projeto: VivaCidade

A partir deste domingo, dia 15 de outubro, a avenida Mogi das Cruzes, ao longo do Parque Papa João Paulo II, no Aeroporto, será interditada, das 08 às 11 horas. Trata-se de um novo projeto implantado pela prefeitura o VivaCidade, que tem, segundo a administração, o objetivo dar mais tranquilidade aos usuários do parque em práticas esportivas, caminhadas e passeios.

Num primeiro momento, o projeto apenas interditará a avenida para a utilização do local em práticas esportivas que as famílias e amigos possam compartilhar. “Com público amplo, o projeto visa contemplar crianças, jovens, adultos e idosos”.

“Os momentos de lazer com a família e amigos devem ser preservados. O novo projeto VivaCidade é uma oportunidade para o início de uma vida mais saudável, com a prática de exercícios físicos, além de reunir pessoas. Isso tudo traz inúmeros benefícios à saúde”, ressalta a prefeita Marta do Espírito Santo Lopes.

Segundo a prefeita, com a interdição da avenida nas manhãs de domingo, às margens do Parque do Aeroporto, outras atividades esportivas e também culturais poderão ser, aos poucos, agregadas ao VivaCidade. A segurança do espaço e do público será garantida pela Guarda Civil Municipal (GCM).

Karla Konda

Editora Chefe