Prefeitura Instala Luminárias De Led Na Vicinal Que Dá Acesso Ao Imes Catanduva

Depois de tanta reclamação e solicitação para melhorias na iluminação, a Prefeitura de Catanduva deu início, na última semana, à instalação de luminárias em LED ao longo da vicinal Daniel Dalto, que dá acesso ao campus do Imes Catanduva. A melhoria da iluminação pública local vinha sendo reivindicada há muito tempo por alunos e funcionários da faculdade. “Na volta às aulas, os motoristas terão mais visibilidade e segurança no caminho até a instituição de ensino”, informou em nota a Prefeitura.

A direção do Imes agradece a Prefeitura por mais esse benefício prestado à faculdade. O Regional pediu informações de quantas lâmpadas foram colocadas e o valor total dos gastos, mas segundo a assessoria de comunicação da prefeitura esses dados ainda não foram levantados, mas que em breve estarão divulgando.

Relembrando – em março de 2019, o Primeiro Secretário da Câmara Municipal de Catanduva, Onofre Baraldi, encaminhou ao prefeito Afonso Macchione Neto, indicações solicitando melhorias no trevo de acesso do Imes Catanduva (FAFICA).

A iniciativa surgiu após o parlamentar receber à visita de inúmeros munícipes em especial, alunos da instituição reclamando da falta de iluminação e sinalização do local.

“Encaminhei ao prefeito indicações solicitando melhorias no trevo de acesso do Imes Catanduva (FAFICA). Tenho recebido contato de alunos reclamando da falta de iluminação e sinalização do local que, apesar de já estar em funcionamento há vários meses, não possui iluminação e nem sinalização indicando a entrada da faculdade, oferecendo riscos aos alunos e funcionários da instituição. Vou cobrar e muito a realização desse serviço”, informou Onofre.

Em anos anteriores, o pedido já tinha sido feito por diversos parlamentares.

Ariane Pio

Da Reportagem Local