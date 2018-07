Prefeitura Instala Galeria e Tenta Reduzir Enxurradas no Pedro Nechar

A prefeitura de Catanduva tem realizado obras de construção de galeria no bairro Pedro Nechar. O trabalho tem como objetivo reduzir, no período de chuva, a grande enxurrada que se forma na entrada principal do bairro e que era uma reivindicação dos moradores do residencial.

Em entrevista a O Regional, o prefeito Afonso Macchione Neto (PSB), afirmou que os trabalhos tiveram início no começo do mês e que uma grande galeria está sendo realizada para escoar a água que vem da rodovia Alfredo Jorge, que liga Catanduva a Pindorama.

Para o prefeito o problema ocorreu por que muitas chácaras próximas, quando os donos fizeram a entrada da propriedade, optaram pelo acesso na rodovia. “Quando fizeram a passagem pelo lado da rodovia, aterraram o canal de drenagem e com isso, a água não tinha como escoar”. O DER também tem realizado serviços buscando melhorar a situação com a limpeza nas margens da rodovia.

Conforme o prefeito, os tubos que estão sendo implantados começam próximo às margens da rodovia e vão até chegar ao rio. Também será implantado um dissipador, que ameniza a velocidade da água da chuva e suaviza o impacto no leito do rio. A obra tem sido realizada por funcionários da Prefeitura.

De acordo com o secretário de Obras, Marco Antônio Machado, estão sendo instalados 200 metros de tubulação, de 1.500 milímetros, para captar e dar vazão à água que chega pela rodovia Alfredo Jorge, entre Catanduva e Pindorama. “Pretendemos acabar de vez com esse ponto de alagamento no bairro”, disse o secretário.

O trabalho inclui, ainda, a instalação de seis caixas de captação de água no trecho. A água será escoada para o rio São Domingos.

No início do mês o bairro passou por uma força tarefa de obras e melhorias.

A primeira obra foi feita na avenida Regente Feijó, entre as ruas Francisco da Silva e Almirante Tamandaré. Quase 4,5 mil metros quadrados de via foram pavimentados, atendendo a uma antiga reivindicação dos moradores. No trecho também foram construídas guias e sarjetões.

Além da rua Regente Feijó, as demais vias do bairro receberam o serviço de tapa-buracos. A ciclovia, com cerca de dois quilômetros de extensão – desde o bairro até as proximidades da entrada de Catanduva, também recebeu nova capa asfáltica.

A Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura realizou serviço de poda e roçagem nas áreas verdes e praças do bairro.

