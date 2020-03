Prefeitura Inicia Obra De Ciclovia Na Avenida São Domingos No Valor De Mais R$ 85 Mil

A ciclovia na Avenida São Domingos começou a ser executada. Essa é mais uma da obra da canalização do rio.

Em contato com a Prefeitura de Catanduva, o serviço deverá ser executado em até quatro meses. No período de março a julho. Serão 750 metros de ciclovia. A implantação da ciclovia faz parte de um contrato distinto. A tomada de preços nº 18/2019 é referente à contratação de empresa para a execução de ciclovia em concreto no canteiro lateral esquerdo do canal do rio São Domingos. O valor do contrato é de R$ 85.176,55 para esse serviço.

Recentemente foi inaugurada a duplicação da ponte da Rua 24 com a Avenida São Domingos e o recape do asfalto da via, ganhando muitos elogios e criticas positiva pela obra. Já a canalização do rio São Domingos compõe o projeto “Corredores Verdes do Vale do Rio São Domingos de Catanduva”, desenvolvido durante a gestão anterior do prefeito Afonso Macchione Neto e que foi vencedor da categoria paisagismo na Premiação IAB-SP, no 46º Congresso Internacional de Paisagismo, em 2008.

A canalização do rio São Domingos é uma obra polêmica e que já recebeu muitas críticas dos parlamentares e alguns moradores da cidade.

Na avaliação da Secretaria Municipal de Planejamento, o projeto catanduvense destaca-se por criar um espaço humanizado e apresentar aspectos ambiental, cultural e educativo, recuperação de áreas degradadas e valorizar a infraestrutura urbana, com a disponibilização de mobiliário urbano e ciclovia cruzando bairros.

No trecho alvo das melhorias, entre as ruas Ceará e São Paulo, a canalização permitirá a formação de um amplo espaço de convivência em cada lado do rio, com arborização, colocação de bancos, ciclofaixa e calçadas acessíveis.

Ariane Pio

Da Reportagem Local