Prefeitura Inicia Campanha Para Arrecadação de Bicicletas a Projeto Natalino

A prefeitura de Catanduva iniciou a campanha em busca de arrecadação de bicicletas para o projeto natalino “Meu Pai é o Papai Noel”, iniciado no governo anterior de Afonso Macchione Neto e retomado no atual governo.

Um comunicado foi publicado ontem no Diário Oficial do Município. “em razão do projeto social “Meu Pai é o Papai Noel”, convidamos a participar os interessados em contribuir com a doação de uma bicicleta, que será destinada aos participantes que atenderem aos requisitos e cumprirem todos os dias de percurso, vestidos de Papai Noel”.

O modelo da bicicleta tem uma padronização definida pelos organizadores: “Bicicleta aro 26 alumínio natural reforçado, sem marcha, quadro em aço carbono, cor cereja honey, freio V-Brake em nylon, pneu 26, raiação fina, descanso, pé de vela duque, adesivada”.

Qualquer empresário, fornecedor da prefeitura, cidadãos podem colaborar com a doação. O projeto Meu Pai é o Papai Noel é uma iniciativa do Fundo Social de Solidariedade. Durante a maratona ciclística, os voluntários vestidos de Papai Noel pedalam pelas ruas centrais da cidade. Ao final, o participante que cumprir o ciclo de passeios leva pra casa a bicicleta.

Além de encantar quem assiste às apresentações, a maratona dá oportunidade de presente às famílias de baixa renda e aquece as vendas do comércio de Catanduva no final de ano.

Empresários e comerciantes que quiserem participar da ação social e doar uma bici­cleta devem entrar em ­­­con­­­­­ta­­­­­­­­­­­­to com o Fundo Social de ­So­lidariedade pelo telefone (17) 3523-3317.

Karla Konda

Editora Chefe