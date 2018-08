Prefeitura Inaugura Creche Escola e Secretário de Educação Divulga Liberação de Ônibus Escolar Para Município

A prefeitura de Catanduva inaugurou oficialmente a creche escola do Jardim Belém. Com a presença do secretário de Educação do Estado João Cury Neto. O equipamento já está em funcionamento e além desta a prefeitura ainda tem duas novas creches sendo construídas com recursos estaduais e mais uma anunciada para o Nova Catanduva. Durante discurso, o secretário Joao Cury Neto falou da importância sobre o investimento na primeira infância e anunciou a liberação de um ônibus escolar para o município. Conforme Cury, Catanduva tem sido parceira do estado e conquistado benefícios por conta disso. Catanduva assumiu o transporte escolar dos alunos da rede estadual e, em troca disto, terá uma nova instituição de ensino custeada com os recursos estaduais.

Karla Konda

Editora Chefe