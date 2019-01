Prefeitura Implanta Triagem Para Orientar Contribuintes

A Prefeitura de Catanduva inicia na próxima terça-feira um atendimento prévio, com triagem dos serviços para orientar os contribuintes que procurarem a Central de Atendimento da administração.

Uma tenda foi montada em frente a entrada principal da Prefeitura , onde será realizada a triagem dos serviços e direcionamento para os setores e central de atendimento.

Segundo a prefeitura, ao ser questionada sobre a montagem da tenda, Serão disponibilizados guichês específicos para retirada de carnês de IPTU e 2ª via e também para protocolo de isenção do imposto. “O esquema especial deve se prolongar de 15 de janeiro até 15 de fevereiro, período em que a Prefeitura deve registrar maior demanda de atendimento. Ou seja, na tenda os atendentes já vão direcionar o cidadão para o local correto, seja Central 1 ou 2, e também verificar se a pessoa está com todos os documentos necessários em mãos”.

O objetivo é fazer com que menos contribuintes fiquem em filas aguardando atendimento.

Ao todo 68 mil talões de IPTU foram lançados em 2019. Pelo menos é a quantidade de carnês solicitados para confecção. Informações sobre datas para pagamento ainda não foram divulgadas pela administração neste ano.

Aposentados e pensionistas que moram em Catanduva podem requerer a isenção do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU). Para obter o beneficio o aposentado ou pensionista deve dirigir-se à Central de Atendimento do Paço Municipal, munido dos seguintes documentos: carnê do IPTU/TSU; cópia da certidão de casamento (ou óbito se falecido o cônjuge); comprovante de recebimento de aposentadoria ou pensão no valor exigido por lei (até dois salários mínimos); cópia do CPF e do RG e cópia da escritura ou contrato de compra e venda do imóvel com firma reconhecida.

Karla Konda

Da Reportagem Local