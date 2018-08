Prefeitura Finaliza Contratação de Empresa para Construção de Rampas em Calçadas

A Prefeitura de Catan­du­­va finalizou o pro­ces­­so de contratação de empresa que fará a cons­tru­ção de rampas em calçadas – obra de acessi­bi­­li­dade. A res­­pon­sável pelo serviço será a KGP Construtora Ltda, de Ba­­dy Bassitt. O valor para a rea­­lização da obra será de R$ 60.270,54. O extrato de con­tra­­tação foi publicado ontem no Diário Ofi­ci­al do Município.

No total serão construídas 74 rampas, seguindo dois mo­­delos diferentes detalhados na licita­ção. Todas as “guias re­­bai­­xadas” serão instaladas nos mes­­­mos locais em que novos abrigos para a espera de ônibus também serão colocados, con­forme informou a Prefeitura.

Portanto, receberão obras de acessibilidade as calçadas das ruas Virgilio Mastrocola, Pau Brasil, Avenida Mogi das Cruzes, Martinópolis, São José do Rio Pardo, Bocaina, Rua das Acerolas, das Pitangas, Ro­­sa Cruz, Elias Nechar, Fran­­cisco Raya Madri, João Chi­­me­llo, Avenida Julio César Ma­­rino, Francisco Agudo Ro­­mão Filho, Itororó, rua Bauru, José Chab, Bom Repouso, a­­venida Palma­res, Porto Novo, Guariba, ave­ni­da Theodoro Ro­­sa Filho, Rua Caraibas, San­­ta Catarina, Porto Epitácio, Avenida Leonor Abdo Jorge, Rio Vermelho, Ipanema, Igara­pava e Anuar Pachá.

Em 2015, a prefeitura de Ca­­tanduva desembolsou R$ 322 mil nas obras de rebai­­xa­­mento de calçadas na Rua Bra­­sil e entorno da Coordenadoria de Inclusão Social. A infor­­mação foi confirmada pela As­­sessoria de Comunicação do Executivo na época, depois de dispensar licitação para a contratação dos serviços com alegação de que por três vezes tentou licitar a obra.

Do total de gastos, R$ 264,6 mil foram destinados aos cruzamentos da Rua Brasil e R$ 57,4 mil para o entorno da Coordenadoria de Inclusão Social. Os recursos para as in­­tervenções seriam provenientes de “convênio para execução das obras para acessibilidade a passeios públicos em torno do centro de convivência da pes­­soa com deficiência e da Rua Brasil nos trechos com­­preen­­didos entre a Avenida São Do­­mingos e Rua Cuiabá”.

Abrigos

A prefeitura de Catanduva publicou recentemente o ex­tra­­­­­to de contrato com a em­­pre­­sa Delta Indústria e Comércio de Mobiliário Urbano Eireli, que será a responsável por instalar os abrigos e bancos em 37 pontos de ônibus da cidade.

A empresa de Cedral foi a terceira convocada no certame depois de duas empresas serem desabilitadas pelo pregoeiro, em pregão eletrônico. Ao todo serão pagos R$ 168.400,00 para a colocação dos abrigos que deve começar em breve – a data não foi divulgada.

Serão ao todo 37 pontos de ônibus cobertos em diferentes pontos da cidade . Cada um deles terá três metros de lar­­gura por 2,70 de altura.

Karla Konda

Da Reportagem Local