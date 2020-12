Prefeitura Finaliza Compras de Materiais Escolares Para 2021

AA Prefeitura de Catanduva finalizou a compra de materiais escolares para 2021. Na Ata de Registro de Preços nove empresas ficarão responsáveis pelo fornecimento dos itens que devem ser entregues aos alunos da rede municipal de ensino no ano que vem. O valor total a ser pago é de R$ 200,8 mil.

Para esse processo licitatório foram adquiridos 10 mil caixas de lápis de cor, 400 caixas de lápis preto número 2, 10,5 mil tesouras sem pontas, 1,5 compassos, 10 mil tubos de cola, 4 mil caixas de giz de cera, 4 mil caixas de massas de modelar, 8 mil réguas transparente de 30 cm, 800 caixas de borrachas verdes, 1,5 mil transferidores, 10 mil apontadores com depósito, 2,5 mil tintas guache, 3 mil esquadros, 10 mil cadernos de cartografia, 30 caixas de canetas azuis, 180 caixas de canetas vermelhas, 35 mil cadernos brochurão, 1,8 mil cadernos de 10 matérias.

A Ata publicada na edição de quinta-feira do Diário Oficial do Município tem prazo de um ano. Caberá a nova secretária de Educação fazer o pedido aos fornecedores, de acordo com a demanda. As empresas terão prazo de 10 dias para entregar o material depois do pedido efetuado.

As aulas presenciais aos alunos da Rede Municipal poderão ser retomadas em fevereiro de 2021, mas ainda vai depender das avaliações do cenário sobre a Covid-19.

Karla Konda

Editora Chefe