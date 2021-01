Prefeitura Faz Mutirão Para Limpeza de Áreas Públicas

Com grandes reclamações em diversos pontos da cidade, a prefeitura de Catanduva iniciou um “mutirão” para limpeza de áreas públicas. O prefeito padre Osvaldo de Oliveira Rosa já havia informado em entrevistas anteriores que iniciaria o governo com prioridade para a zeladoria do município.

De acordo com a administração, na região central, uma das medidas foi a recuperação da fonte na Praça da República. Os agentes da EMCAa (Equipe Municipal de Combate ao Aedes aegypti) fizeram a inspeção de larvas. Sem condições de aproveitamento, a água, com aspecto escuro e lodo, teve de ser esgotada. O trabalho contou com apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura. A manutenção será contínua para preservar o local.

Equipes fizeram a roçagem em locais distintos, como por exemplo, às margens do canal do rio São Domingos, Parque dos Ipês, avenida Orlando Zancaner e no Recinto de Exposições João Zancaner. A mobilização também envolveu os funcionários da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo (Smelt). Eles fizeram uma faxina pesada nas dependências do Conjunto Esportivo Anuar Pachá, além de todo o serviço de roçagem. A ação deve se estender para os demais núcleos esportivos da cidade.

Uma força-tarefa será montada, segundo a nova administração. “Um cronograma de trabalho está sendo elaborado e o objetivo é ampliar a quantidade de equipes em atividade para que os serviços sejam executados, efetivamente, em maior proporção, em todos os bairros”, informou em texto divulgado.

Nos primeiros dois dias úteis de mandato, o prefeito tem percorrido os setores da administração para conversar com os servidores públicos. Na segunda-feira e ontem ele e o vice, Claudio Romagnolli, estiveram em diversos departamentos e também na Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (Saec)

“Fomos muito bem acolhidos em cada departamento. Apresentamos todas as possibilidades para que façamos um bom trabalho em nossa cidade. Nosso pilar é a atenção à pessoa humana. Enfim, contamos com cada servidor no desenvolvimento dos trabalhos para reconstruir Catanduva”, disse Rosa.

Karla Konda

Editora Chefe