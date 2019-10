Prefeitura Faz Georreferência e Fotos dos Imóveis do Município

A Prefeitura de Catanduva atualizará o cadastro imobiliário do município com a inclusão da georreferência e foto dos imóveis. Uma empresa foi contratada para coletar imagens frontais de cada imóvel, com uso de um veículo que percorrerá todas as ruas a partir desta segunda-feira, dia 21, ao longo de 30 dias, segundo a assessoria de comunicação.

Com o geoprocessamento, o cadastro imobiliário da Prefeitura se tornará digital, contemplando todas as informações do imóvel, já existentes no cadastro físico, mais as fotos e georreferencias. O trabalho compreende etapas de fotos aéreas e vistoria em campo. Com a modernização, os antigos mapas em papel serão aposentados.

Segundo a administração, um dos objetivos é obter ferramentas atualizadas que possam demonstrar as reais demandas com critérios técnicos e, com isso, possibilitar as tomadas de decisões pelo administrador público, em busca da eficiência na gestão. O projeto é financiado pelo Programa de Modernização da Administração Tributária (Pmat), do BNDES.

Segundo a Secretaria Municipal de Finanças, responsável pelo Cadastro Imobiliário, a medida não acarretará qualquer aumento de imposto no município.

Karla Konda

Editora Chefe