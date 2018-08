Prefeitura Estuda Possibilidade Judicial Para Reajustar IPTU de Novos Loteamentos

A Prefeitura de Catanduva deve estudar a possibilidade judicial de conseguir reajustar o Imposto Predial e Territorial de novos loteamentos. A informação é do prefeito Afonso Macchione Neto, em entrevista para O Regional.

Na última terça-feira, os vereadores rejeitaram pela maioria de votos, a proposta encaminhada a Câmara, que basicamente equipara os valores do IPTU de loteamentos novos com bairros na mesma região da cidade.

Macchione argumentou que os vereadores tem causado um prejuízo para a comunidade como um todo, neste caso específico. “Não é justo o loteamento com as mesmas características de outros mais antigos ter valores diferentes”.

O prefeito diz ainda que estuda a possibilidade de entrar na Justiça. “Estaremos estudando entrar na Justiça, se assim couber, para que alguém seja penalizado por isso”, comenta.

Macchione ainda alfinetou: “Eles falam tanto que a prefeitura tem de pagar o dissídio de 5% dos funcionários e, acho justo eles falarem, porque é direito dos servidores, mas se tivessem aprovado esse projeto já era uma pequena contribuição que eles poderiam ter dado se considerar que deixamos de arrecadar no ano passado R$ 1,2 milhões e neste ano o mesmo montante, com mais de R$ 2 milhões ajudaria nessa situação dos servidores”, informou.

O chefe do Executivo disse ainda que a decisão da Câmara apenas beneficiam loteadores. “Agora com certeza os maiores beneficiados com essa decisão são os proprietários dos loteamentos que vão pagar uma ninharia e com certeza ainda tem lotes a venda prontos para serem habitados”.

O projeto de lei complementar 42/2018 que trata sobre o reajuste do Imposto Predial e Territorial Urbano para novos loteamentos foi rejeitado pela maioria dos vereadores, durante sessão ordinária na última terça-feira.

O vereador Nilton Lourenço Cândido tentou adiar a votação com o pedido de vistas, mas foi vencido por sete parlamentares. O projeto agora só poderá voltar ao Legislativo no ano que vem.

Votaram a favor da equiparação do IPTU de novos loteamentos com os bairros próximos – Amarildo Davoli, Cidimar Porto, Ivan Bernardi, Luis Pereira, Nilton Cândido. Foram contra a proposta – Ditinho Muleta, Gaúcho, Enfermeiro Ari, Daniel Palmeira, Mauricio Gouveia, Onofre Baraldi e Wilson Paraná. Por se tratar de PLC, segundo a Câmara, a proposta precisaria de 09 votos favoráveis para ser aprovada. E neste caso, a presidência da Casa de Leis também vota.

O projeto também foi barrado no ano passado.

Uma planilha com os valores cobrados atualmente nas nove áreas que sofreriam o reajuste e o imposto dos bairros nas mesmas regiões foi juntada ao projeto de lei. Conforme o documento, enquanto que os moradores do Sebastião Moraes pagariam R$ 422,96 de imposto para terrenos de 250 metros quadrados, os proprietários do bairro novo ao lado pagaram em 2018 o valor de R$ 16,91.

Outra comparação diz respeito aos bairros Jardim do Bosque e Condomínio Residencial Jardim do Bosque. O bairro mais antigo, considerando terrenos de 250 metros quadrados, pagaria R$ 676,75 de IPTU, o novo bairro pagaria apenas R$ 16,91.

Karla Konda

Da Reportagem local