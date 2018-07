Prefeitura Espera que Reformas do ‘Postão’ Fiquem Prontas em 3 Meses

Com investimento de cerca de R$ 100 mil, a Prefeitura de Catanduva espera que obras de reforma e adaptação do prédio do Centro de Saúde José Perri, o Postão, termine em três meses. O trabalho é feito para abrigar o Centro de Especialidades Médicas (CEM), hoje instalado em um prédio alugado, na rua Recife esquina com a Maranhão.

Segundo a assessoria de comunicação, além da reestruturação também será feita a pintura.

Dentre as obras realizadas estão reparos em rachaduras, adequações de espaço para a criação de salas, além de troca de pisos no pavimento superior, reforma de pias e gabinetes, telhado para conter infiltrações. O Postão, em governo anterior, foi adaptado para o Centro de Atendimento a Mulher .

Ainda segundo a prefeitura, a mudança vai garantir um melhor acesso da população e, o prédio que está localizado atualmente o CEM será transformado em uma unidade do Senai. “Todos os serviços atualmente em funcionamento no Centro de Especialidades Médicas serão direcionados ao novo local após a reforma”.

De acordo com a chefe de divisão do Ambulatório de Especialidades, Lívia Maria Borges de Moraes, a mudança será realizada de forma programada e sem prejuízo no atendimento à população.

O atendimento de Oftalmologia, Ginecologia, Pediatria e Puericultura (de baixo peso), além das salas de nutrição e de assistência social serão acomodados no térreo, cujo acesso é pela entrada principal. No mesmo piso, ficarão as salas de enfermagem, de pequenas cirurgias e de exames de eletroencefalograma e eletrocardiograma.

No pavimento inferior, com acesso pelo corredor central, serão os consultórios de Ortopedia, Oncologia, Cirurgia Geral, Dermatologia, Otorrinolaringologia, Neurologia, Neurocirurgia, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Vascular, Urologia, Cardiologia e Pneumologia, além de sala de espera e de curativos contaminados.

Já no primeiro andar, ficarão as salas de vacinação, tisiologia, Programa de Atendimento Domiciliar (PAD), os grupos educativos, e todo o setor administrativo da unidade. O atendimento do CEM incluirá salas de mamografia e de raio-x, serviços que serão implantados após a mudança para o Postão.

Karla Konda

Editora Chefe