Prefeitura Envia Pedido de Ampliação de Contratação do PED A Câmara Municipal

A prefeitura de Catanduva está enviando para Câmara Municipal um oficio em que pede o aumento de contratação do programa Emergencial de Desemprego.

A lista que já foi divulgada no site da prefeitura com todos os candidatos e classificações têm o número atual de vagas de 250 e com o pedido a prefeitura pede aumento de mais 100 vagas, sendo assim atingindo 350 vagas.

Segundo o secretário de administração, Richard Casal não haverá novo processo seletivo será a continuação da lista, pois foram mais de dois mil inscritos, essas novas vagas se caso a Câmara votar a favor serão direcionados para setor de meio ambiente para limpeza da cidade.

O PED – No momento são 250 bolsas-auxílio para pessoas que estejam desempregadas a mais de um ano. O programa tem critérios para inscrição. Dentre eles: – o candidato deve residir em Catanduva; possuir renda per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar de até três salários mínimos; não receber benefício do INSS; possuir Cadastro Único para programas atualizado; estar desempregado por pelo menos um ano.

O PED oferece bolsa-auxílio, no valor de um salário mínimo, para 8 horas de trabalho ao dia.

Já quem entrar na escola a cumprir jornada de trabalho de 4 horas, o valor do auxílio é de meio salário mínimo.

Para as pessoas interessadas o link para acesso a lista de classificação: http://www.catanduva.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/05/ped_classificacao_com_pontuacao.pdf. (Confira se você está na classificação depois dos 250 e assim na terça-feira, após a votação na Câmara, candidato saberá se estará com emprego do PED).

Ariane Pio

Da Reportagem Local