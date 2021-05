Prefeitura Encaminha Projeto de Lei Que Prorroga Refis da Prefeitura e Saec

O prefeito Padre Osvaldo de Oliveira Rosa e também através da Secretaria de Administração pelo Secretário Richard Casal encaminharam dois projetos de lei para prorrogação do prazo de adesão ao programa de recuperação fiscal refis, o Refis tanto o da prefeitura quando o refis da Saec para a Câmara Municipal.

Se aprovado o prazo estabelece para Refis Catanduva e Saec, serão prorrogados por mais 90 dias, contados a partir de 27 de maio de 2.021, prazo que termina a adesão ao Refis.

Para fazer o Refis da Prefeitura para parcelamento e quitação dos débitos e os contribuintes deve acessar o site da prefeitura. Em razão da pandemia da COVID-19 e da necessidade de controlar sua disseminação, os atendimentos para formalização do parcelamento será na Central de Atendimento exclusivamente por agendamento pelo site.

Os levantamentos de débitos e simulação de parcelamento poderão feitos através do e-mail refis@catanduva.sp.gov.br

O contribuinte pode selecionar as parcelas para emissão do boleto. http://refis.catanduva.sp.gov.br/refis/

Para o Refis Saec Opção para quitar débitos com desconto de até 100% de desconto ou parcelamento em até 42 vezes. Por conta da pandemia do novo coronavírus, a orientação da autarquia é de que o agendamento seja feito exclusivamente pelo telefone (17) 3531-0600. O atendimento presencial será adotado seguindo todos os protocolos do Plano São Paulo, como distanciamento, limite do espaço, uso de álcool em gel e o uso obrigatório de máscara.

Ariane Pio

Da Reportagem Local