Prefeitura e Sincomercio Antecipam Feriado de Aniversário de Catanduva

ivulgado o decreto da antecipação do feriado do aniversário de Catanduva para o dia 9 de abril, próxima sexta-feira. A transferência de data consta em decreto municipal 7984/2021, assinado pelo prefeito Padre Osvaldo de Oliveira Rosa, na tarde de segunda-feira (05). Além disso, a alteração foi discutida junto ao Sincomércio, visando favorecer os comerciantes, levando em conta que a Fase Emergencial do Plano São Paulo termina no dia 11 de abril.

Originalmente, a data é celebrada em dia 14 de abril. A medida é uma tentativa de aumentar o isolamento social e, com isso, conter o avanço de casos da covid-19 na cidade.

Muitos leitores e internautas questionaram a decisão da Prefeitura e Sincomercio em transferir o feriado para uma sexta-feira. Entramos em contato com Ivo Pinfildi, presidente do Sincomercio de Catanduva que explicou a posição da Prefeitura e Sincomercio em transferir o feriado para esta sexta-feira (09).

Segundo Ivo foi ponderado vários fatores, um deles e principal é sobre o anúncio do Governador de São Paulo, João Dória no domingo (11), em que poderá passar o estado ou nossa região para fase vermelha, sendo assim no dia 14, se acaso ele decretar fase vermelha, o comércio poderá ter mais flexibilidade, em relação à fase que estamos da emergencial.

Então com este pensamento foi transferido o feriado além de tentar diminuir o fluxo de pessoas na cidade. Em relação a aglomerações e festas, Ivo pede a população conscientização, pois o momento está critico somente com a colaboração das pessoas podemos vencer o vírus.

Catanduva atingiu a marca de 271 mortes por coronavírus desde o início da pandemia. Os hospitais no município estão operando com taxa de internação acima da capacidade nas alas covid – tanto nas UTIs quanto nas enfermarias. A transferência é fixada exclusivamente no calendário de 2021.

Ariane Pio

Da Reportagem Local