Prefeitura e Saec Executam Melhorias em Empreendimento no Parque Joaquim Lopes

Na tarde desta quinta-feira, dia 15, a Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Obras e Serviços e a Saec (Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva) receberam a diretoria da Empresa For Casa.

A ação foi acompanhada pelo vice-prefeito Cláudio Romagnolli, o secretário de Obras Marcos Coelho e o superintendente interino da Saec Renato Stuchi. Na ocasião, foi feita fiscalização do empreendimento For Life Buriti Condomínio Clube, localizado no Parque Joaquim Lopes.

Dentre os pontos discutidos, foi estabelecido acordo para execução de novas diretrizes, visando a finalização das obras, no quesito saneamento básico, construção de galerias de águas pluviais e drenagem. A For Casa Empreendimentos já tem encaminhado mais três obras na cidade de Catanduva.

Ariane Pio

Da Reportagem Local