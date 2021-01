Prefeitura e Autarquias Recebem 33 Alertas do Tribunal de Contas do Estado em 2020

A prefeitura de Catanduva e as autarquias municipais – Instituto de Previdência dos Municipiários (IPMC) e o Instituto Municipal de Ensino Superior (Imes) – receberam ao longo de 2020, 33 alertas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE).

Dentre as observações realizadas pela Corte de Contas, maioria delas é referente a gestão fiscal e situações desfavoráveis com observações para o não descumprimento das metas fiscais.

Os alertas podem ser acessados diretamente no site do Tribunal de Contas, por meio da ferramenta Visor.

O último apresentado para a administração direta foi em outubro e apresentou os seguintes itens: “Situação desfavorável demonstrando tendência ao descumprimento das Metas Fiscais, cabendo ao Ente o seu acompanhamento para eventuais adequações para observância do disposto no art.9º da Lei Complementar nº 101/00; Verifica-se que o Resultado Primário Previsto na LOA atualizada é inferior ao consignado no Anexo de Metas da LDO, demonstrando, portanto, incompatibilidade com a meta estabelecida; Restos a pagar: Alerte-se que as baixas ocorreram aquém do parâmetro que indique a redução integral no exercício em exame, devendo o órgão adotar os ajustes necessários; análise de despesas: Alerte-se que a situação de liquidez projetada para o exercício revela-se desfavorável frente ao adimplemento de compromissos, comprometendo, por consequência, a execução orçamentária e liquidez financeira do período restante do presente exercício”, consta no documento.

No mês anterior, a prefeitura também foi alertada sobre a receita previdenciária arrecadada acumulada ter ficado aquém da previsão orçamentária, numa possível uma situação desfavorável. A saúde também foi alertada. “Com base na Despesa Liquidada, o Município apresenta percentual de aplicação desfavorável ao atendimento do disposto no art. 77, inc. III e §4º, do ADCT da CF em aplicação de recursos próprios em saúde, com base na despesa liquidada”.

A prestação de contas do município é analisada anualmente pelo TCE. Podem ser julgadas regulares ou irregulares, com possibilidade de aplicação de multa.

Karla Konda

Editora Chefe