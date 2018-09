Prefeitura Diz que Aguarda RUMO Para Definir Novos Procedimentos

A prefeitura de Catanduva afirmou, por meio de respostas a questionamentos de O Regional, que aguarda a RUMO, que mantém a concessão do transporte ferroviário e malha férrea da região, para definir novos posicionamentos. O Regional questionou o que a Prefeitura decidiu com relação ao projeto aprovado para o tombamento do Viaduto Santo Alfredo, na rua Sete de Setembro e, caso a RUMO aceite o projeto proposto pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (Comdu), como ficaria a situação da derrubada do pontilhão com esse projeto podendo ser promulgado pelo Legislativo. “A prefeitura de Catanduva aguardará a manifestação da empresa RUMO logística para depois definir os próximos procedimentos”, informou.

O projeto foi aprovado nas últimas sessões de agosto e ainda não chegou à Câmara (pelo menos não consta público no site) o veto do Executivo.

A proposta de autoria do vereador Wilson Paraná foi aprovada pela maioria dos parlamentares com o objetivo de travar o andamento do projeto estudado pela RUMO e pela Prefeitura que inclui a derrubada do viaduto da rua Sete de Setembro.

Na semana passada, a prefeitura informou que um novo projeto feito por uma comissão técnica do Comdu foi encaminhado à RUMO e a decisão sobre ele ainda não foi feita. No novo projeto foram feitas algumas modificações e incluídas outras obras como abertura de avenida e uma nova ponte sobre a avenida Engenheiro José Nelson Machado.

Karla Konda

Da Reportagem Local