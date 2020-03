Prefeitura Divulga Reforma do Prédio Da Futura Instalação do Centro de Trânsito

As adaptações no prédio, localizado no Mestrinelli, já começaram. O local oferecerá atividades às crianças das escolas da cidade para que elas se transformem em motoristas conscientes do futuro. Com o incentivo dado aos pequenos, toda a família será envolvida na ação, já que os alunos serão multiplicadores da informação, incentivando papais e mamães a se preocuparem mais com o próximo.

A obra teve início em fevereiro e deverá ser concluída em agosto (seis meses), segundo a Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU) será a responsável pelo Centro de Educação de Trânsito.

O local abrigará atividades teóricas e práticas com recursos como o teatro e a música. A parceria envolverá também as Secretarias de Educação e Cultura. O cronograma será definido a partir da conclusão das obras, mas envolverá toda a rede municipal de ensino que abrange um universo de 10 mil alunos.

“Queremos implantar um trabalho continuado, fazendo com que os alunos tenham a educação de trânsito inserida no cronograma escolar e que, a cada ano, seja feita uma abordagem diferente, de acordo com a faixa etária”, destaca Maria Luiza secretária de Trânsito e Transportes Urbanos.

“Vamos ter uma minicidade para estimular a vivência e, durante o percurso dos alunos da escola até o Centro de Educação de Trânsito, também faremos várias orientações, proporcionando uma viagem monitorada, com conhecimentos que as crianças levarão não só para os pais, mas também para a vida toda”, finaliza.

Ariane Pio

Da Reportagem Local