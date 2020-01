Prefeitura Divulga Pontos Facultativos Municipais De 2020

A Prefeitura de Catanduva divulgou na quarta-feira (08), os pontos facultativos das repartições públicas municipais de 2020. Em todo o ano serão sete dias convencionais sem expediente e um dia trabalhado somente meio período, além dos feriados.

De acordo com o Decreto Municipal nº 7.726, de 08 de janeiro, divulgado na Imprensa Oficial do Município, serão facultativos os dias 24 e 25 de fevereiro, período de Carnaval. No dia 26 de fevereiro, o expediente será retomado após as 13h. Em seguida, será facultativo o ponto no dia 20 de abril, que antecede o feriado de Tiradentes.

Em 12 de junho, foi decretado facultativo o ponto em virtude do feriado de Corpus Christi. Também não haverá expediente em 28 de outubro, dia do Funcionário Público. Por fim, serão pontos facultativos os dias 24 e 31 de dezembro, vésperas dos feriados de Natal e Ano Novo.

Nessas datas, setores considerados de urgência e emergência funcionarão normalmente, como é o caso dos serviços de saúde na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Central de Ambulância e Samu.

Também estão excluídos do decreto os serviços municipais oferecidos no Poupatempo, serviços de captação e distribuição de água da Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (SAEC), inclusive plantões de reparos, Funerária Municipal e cemitérios, Guarda Civil Municipal, Agentes de Trânsito, Rodoviária, Casa de Passagem e funcionários com atribuições de vigilância.

As escolas municipais de Educação Infantil que atendem em período integral funcionarão de acordo com resolução da Secretaria Municipal de Educação.

Ariane Pio

Da Reportagem Local