Prefeitura Disponibiliza Telefones Para Dúvidas Sobre Coronavírus

No período em que é necessário que a população fique em suas casas, a prefeitura de Catanduva disponibiliza telefones para orientação dos cidadãos a respeito do coronavírus. Serão três linhas que poderão ser utilizadas para tirar dúvidas, para esclarecimentos e denúncias. Dentre elas, a criação do Disk Saúde, que segundo a administração, terá atendimento de segundas a sextas-feiras, das 07 às 19 horas pelo (17) 3531-9300 (Secretaria de Saúde).

O canal ficará aberto para orientação sobre sintomas, procedimentos para adotar em caso de suspeita ou como buscar atendimento na rede de saúde. Medidas administrativas, funcionamento do comércio e atividades de prestadores de serviços, bem como decretos municipais serão esclarecidas pelo telefone (17) 3531-9184. Para denúncias sobre os estabelecimentos ou grupos que descumprirem as determinações das autoridades de saúde poderão ser registradas pelo telefone 153, da Guarda Civil Municipal, ou por meio do aplicativo Ouvidoria Catanduva.

A Prefeitura reuniu todas as informações sobre o Covid-19 e as medidas tomadas para o enfrentamento da pandemia no site www.catanduva.sp.gov.br/coronavirus.

Karla Konda

Editora Chefe