Prefeitura Deve Enviar à Câmara Projeto que Aumenta Alíquota Previdenciária

A prefeitura de Catanduva deve enviar nesta semana à Câmara de Vereadores projeto de lei que altera a alíquota de contribuição cobradas dos servidores públicos para a previdência. A administração tem prazo até dia 31 de julho para apresentar a lei estabelecida. A mudança será realizada tomando como base a Reforma Previdenciária Nacional, promulgada em novembro de 2019 e que determinou que os Estados e Municípios aumentem as alíquotas.

Em portaria publicada no dia 04 de dezembro, o Governo Federal estabeleceu que estados e municípios precisam comprovar que aumentaram a porcentagem das contribuições para pelo menos 14%, como prevê a reforma.

A regra é seguida em todos os institutos de previdência que apresentam déficit atuarial nas contas, o que é o caso de Catanduva, e que corresponde atualmente a mais de R$ 500 milhões. “A Prefeitura de Catanduva informa que a Reforma da Previdência, promulgada em novembro de 2019, determinou que os Estados e Municípios aumentem as alíquotas de contribuição cobradas de servidores públicos. Neste sentido, a Prefeitura elaborou projeto de lei, juntamente com o Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva (IPMC), que deverá ser encaminhado ao Legislativo na próxima semana. O município pretende implementar a alíquota mínima prevista”, informa.

E afirma ainda: “Não houve recebimento pela Prefeitura, de ofício ou estudo sobre o tema, por parte do Simcat”.

O ente que não comprovar que realizou a mudança perderá o certificado de regularidade previdenciária e pode ficar sem receber repasses voluntários de recursos da união, além de ser bloqueado em operações de crédito.

Karla Konda

Editora Chefe